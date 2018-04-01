Николай Наумов: «ЦСКА — более реальный конкурент „Локо“, чем „Спартак“

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что ЦСКА — более реальный конкурент железнодорожников в борьбе за золото, чем "Спартак" . На данный момент красно-белые отстают от «Локо» на 2 очка, армейцы — на 8. Однако «Локо» провел 23 матча, «Спартак» — 24, ЦСКА — 22.

— Я очень хочу чемпионства «Локомотива», — сказал Наумов. — Мне дорога эта команда, этот клуб. Переживал сильно после вчерашнего поражения.

— Однако календарь у «Спартака» гораздо легче.

— Не спорю. Только вот игра с «Тосно» показала, что «Спартак» совсем не хорош. Промес никакой. Фернанду забил шикарный гол со штрафного, а в остальном никак себя не проявил. Меня больше беспокоит ЦСКА. Вот армейцы более реальный конкурент в борьбе за золото. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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