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Николай Наумов: «ЦСКА — более реальный конкурент „Локо“, чем „Спартак“
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Николай Наумов: «ЦСКА — более реальный конкурент „Локо“, чем „Спартак“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что ЦСКА — более реальный конкурент железнодорожников в борьбе за золото, чем "Спартак". На данный момент красно-белые отстают от «Локо» на 2 очка, армейцы — на 8. Однако «Локо» провел 23 матча, «Спартак» — 24, ЦСКА — 22.
— Я очень хочу чемпионства «Локомотива», — сказал Наумов. — Мне дорога эта команда, этот клуб. Переживал сильно после вчерашнего поражения.
— Однако календарь у «Спартака» гораздо легче.
— Не спорю. Только вот игра с «Тосно» показала, что «Спартак» совсем не хорош. Промес никакой. Фернанду забил шикарный гол со штрафного, а в остальном никак себя не проявил. Меня больше беспокоит ЦСКА. Вот армейцы более реальный конкурент в борьбе за золото. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Наумова
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