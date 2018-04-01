«Спартак-2» и «Олимпиец» сыграли вничью

«Спартак-2» и «Олимпиец» сыграли вничью в матче 30-го тура первенства России в ФНЛ. Дубль чемпионов России занимает 13-е место, нижегородцы идут 14-ми.

Первенство России

30-й тур "Спартак-2" (Москва) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 2:2 (0:2)

Голы: Нежелев, 15 (0:1). Сергеев, 41 (0:2). Мамин, 50 (1:2). Нимели, 67 (2:2).

"Спартак-2": Максименко, Рассказов (Шанбиев, 46. Сокол, 84), Хомуха, Мамин, Бакаев, Тюнин (Руденко, 46), Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Сакала, 43), Леонтьев, Нимели.

"Олимпиец": Бородько, Маляров (Беляков, 46), Хрипков, Морозов, Филин, Нежелев (Спэтару, 80), Горбунов, Фомин, Аюпов, Сергеев (Ламбарский, 52), Чирьяк (Заерко, 73).

Предупреждение: Тюнин, 45+1.

Удаление: Бакаев, 20.

Судья: Сухой (Люберцы).

Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».