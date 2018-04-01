«Балтика» больше суток не может улететь из Владивостока

«Балтика» после субботнего матча 30-го тура ФНЛ против «Луч-Энергии» (0:0) больше суток не может вылететь из Владивостока из-за поломки самолета, сообщает сайт калининградцев. Футболисты будут добираться в Москву двумя рейсами 2 и 3 апреля.

Из-за технических неисправностей самолета «Boeing 777» сегодня был задержан вылет нашей команды из Владивостока. Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолет починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты «Балтики») вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля.