В московских «Лужниках» открыли беговой сезон

В столичном спорткомплексе «Лужники» в воскресенье открыли беговой сезон забегом «Апрель» на 5 километров, в нем приняли участие 5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории спортивного комплекса «Лужники» 1 апреля прошел самый крупный весенний старт на 5 километров — забег «Апрель». В нем приняли участие 5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев отметил, что забег проводится второй раз. С каждым годом в городе растет число участников спортивных событий и популярность здорового образа жизни.

«Апрель» открывает серию забегов в преддверии самого главного старта — Московского марафона. Дистанция 5 километров позволяет размяться, не перетрудиться в начале сезона», — подчеркнул Кондаранцев.

На старте встретились опытные бегуны, для которых «Апрель» стал хорошим поводом обновить личные рекорды, новички, впервые принимавшие участие в забеге, а также представители российского спорта и телевидения.

Лучший результат среди мужчин продемонстрировал Иван Панферов. Он пробежал дистанцию за 14 минут и 51 секунду. Второе место занял Павел Адышкин с результатом 14 минут и 52 секунды. Третьим к финишу пришел Искандер Ядгаров , его результат — 14 минут и 53 секунды.

Самой быстрой участницей забега стала Юлия Конякина с результатом 16 минут и 58 секунд. Второе место досталось Валерии Гурьяновой. Она пробежала дистанцию за 17 минут и 32 секунды. Третьей стала Алина Ромашова, ее результат — 18 минут и 1 секунда.

В этом сезоне запланировано еще семь забегов. 15 апреля и 14 октября пройдет кросс «Лисья гора», 20 мая — Московский полумарафон, 10 июня — Красочный забег, а 28 июля — Ночной. 26 августа по центральным набережным столицы пробегут участники полумарафона «Лужники», а 23 сентября состоится Московский марафон. Завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах.