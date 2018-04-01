Екатерина Юрлова: Очень хочу найти мотивацию, чтобы продолжать выступать

Чемпионка мира Екатерина Юрлова заявила, что пока не приняла решение о продолжении карьеры.

«Хочется просто выдохнуть, приехать домой, обнять ребенка, увидеть, наконец, мужа, с которым мы не виделись с января, а там уже что-то решать, — приводит «Р-Спорт» слова Юрловой. — Я очень хочу найти мотивацию, чтобы продолжать выступать. И знаю, что семья меня в этом только поддержит.

Силы как раз остались. Просто сейчас много будет связано с тем, какие изменения пройдут в СБР, кто станет руководить командой, как новое руководство отнесется к моим личным пожеланиям».

Отметим, что в нынышнем сезоне 33-летняя Юрлова заняла 13-е место в общем зачете Кубка мира.