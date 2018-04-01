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Емельянов: «Стадион фантастический»
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Емельянов: «Стадион фантастический» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал впечатления от стадиона «Центральный», на котором его команда сыграла вничью с «Рубином (1:1), передает корреспондент »Евро-футбол.ру" Максим Полевиков.
— Твои впечатления от стадиона?
— Стадион фантастический. Уютный. Дай бог, чтобы на каждую игру столько болельщиков приходило. Надеюсь, сегодня мы их порадовали.
— Осваиваешься на позиции центрального защитника?
— Люди годами идут на эту позицию. Понятно, что нужен опыт. Но с каждой игрой я приобретаю уверенность, действуя в обороне.
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