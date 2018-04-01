Емельянов: «Стадион фантастический»

Защитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал впечатления от стадиона «Центральный», на котором его команда сыграла вничью с «Рубином (1:1), передает корреспондент »Евро-футбол.ру" Максим Полевиков.

— Твои впечатления от стадиона?

— Стадион фантастический. Уютный. Дай бог, чтобы на каждую игру столько болельщиков приходило. Надеюсь, сегодня мы их порадовали.

— Осваиваешься на позиции центрального защитника?

— Люди годами идут на эту позицию. Понятно, что нужен опыт. Но с каждой игрой я приобретаю уверенность, действуя в обороне.