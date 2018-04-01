Николай Наумов: «Фол Фернанду — стопудовое удаление!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал арбитров встречи 24-го тура чемпионата России "Спартак" — «Тосно» (2:1). По мнению Наумова, хавбек красно-белых Фернанду заслуживал удаления за фол на 36-й минуте.

— Стопудовое удаление! Стопудовое. Это вообще не обсуждается, — сказал Наумов. — Даже человек, далекий от футбола, вам скажет, что бразилец прямой ногой влетел в соперника. Там должна была быть вторая желтая, а может быть и прямая красная. Даже не грубый, а грубейший фол. Умышленное нарушение. Я не понимаю этого судью. Наверное, просто побоялся удалить игрока хозяев… Хотя Денисова ведь удалили. Почему в схожих ситуациях арбитры повели себя по-разному?! Нарушения ведь примерно одинаковые. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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