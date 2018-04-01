Ильин: «Понадобилась одна минута, чтобы освоиться на новом стадионе» 

Нападающий «Урала» Александр Ильин прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1). Матч стал первым на стадионе «Центральный», передает слова Ильина корреспондент "Евро-футбол.ру" Максим Полевиков.
— Не было ли волнения перед матчем на новом стадионе?
— На разминке было слегка волнительно, но походу игры все прошло.
— Сколько времени на это понадобилось?
— Мне — 1 минута. А команде чуть побольше.
— Какие впечатления от стадиона?
— Топ! Поле в идеальном состоянии. Очень все понравилось.
— Что изменило игру во втором тайме? «Урал» стал вышел совсем другим.
— Мы стали играть проще. Закидывали за спину защитникам и получалось.