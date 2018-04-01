Ещё
Игрок снял «документальный» сюжет о жизни в Far Cry 5 в стиле передач о дикой природе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок снял «документальный» сюжет о жизни в Far Cry 5 в стиле передач о дикой природе 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Это уже не первое подобное видео от автора.
Видеограф Сонни Эванс, известный как один из создателей роликов с играми серии Grand Theft Auto, снял очередной «документальный» сюжет в стиле канала Natinal Geographic. В этот раз он рассказал о природе округа Хоуп из Far Cry 5.
Автор с юмором рассказал о местной дикой природе, которую якобы изучает главный герой ролика и его оператор, например «гиганской крысе, терроризирующей окрестности», оказавшейся крупным бизоном, а также местных родственниках жирафа, похожих на антилоп или оленей.
По ходу сюжета «ведущий» также обнаружил огромного медведя, однако тот заметил его, и чтобы отбиться главному герою пришлось, по словам диктора, «использовать приёмы карате».
Сам Эванс заявил, что ему очень понравился мир Far Cry 5, и назвал его невероятно красивым. Автор видео добавил, что благодаря интерфейсу, который можно полностью отключить, и настройкам поля зрения у него получилось добиться «киношного» эффекта картинки.
Эванс рассказал, что сам ролик он снял в обычном сюжетном режиме, но при желании с помощью Far Cry Arcade можно делать собственные карты и создавать специальные режимы. Видеограф заявил, что уже опробовал этот режим и нашёл его идеальным для съёмок некоторых сцен, ведь в нём можно ставить здания, NPC и другие объекты именно там, где нужно.
Однако Эванс отметил, что в сюжетном режиме такие видео снимать сложно, потому что в Far Cry 5 при любом удобном случае на главного героя нападают последователи культа, а представители дикой природы иногда чересчур агрессивны. Автор видео пожаловался на атаки пум, медведей и даже скунсов.
После выхода Far Cry 5 разработчикам даже пришлось ослабить некоторых животных после жалоб игроков, например индюков, с которым было сложно справиться даже при наличии помощника и огнестрельного оружия.
Сами обладатели шутера по ходу прохождения нашли себе ещё одно развлечение — игроков поразила убойная сила и точность лопат, поэтому с их помощью они стали атаковать противников, охотиться, сбивать вертолёты и даже придумывать себе специальные задания.
Ранее Эванс также снял похожее видео в стиле сюжетов о дикой природе в онлайн-шутере Battlegrounds, где рассказал о нескольких типах местных игроков.
#фан #farcry #видео #игры
DTF.RU: последние новости
Fire Emblem Echoes: Тени Валентии - демонстрация перевода №3 Компания CD Projekt RED открыла подразделение во Вроцлаве Видео: история и геймдизайн Half-Life — эпизод второй
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение