Игрок снял «документальный» сюжет о жизни в Far Cry 5 в стиле передач о дикой природе

Это уже не первое подобное видео от автора.

Видеограф Сонни Эванс, известный как один из создателей роликов с играми серии Grand Theft Auto, снял очередной «документальный» сюжет в стиле канала Natinal Geographic. В этот раз он рассказал о природе округа Хоуп из Far Cry 5.

Автор с юмором рассказал о местной дикой природе, которую якобы изучает главный герой ролика и его оператор, например «гиганской крысе, терроризирующей окрестности», оказавшейся крупным бизоном, а также местных родственниках жирафа, похожих на антилоп или оленей.

По ходу сюжета «ведущий» также обнаружил огромного медведя, однако тот заметил его, и чтобы отбиться главному герою пришлось, по словам диктора, «использовать приёмы карате».

Сам Эванс заявил, что ему очень понравился мир Far Cry 5, и назвал его невероятно красивым. Автор видео добавил, что благодаря интерфейсу, который можно полностью отключить, и настройкам поля зрения у него получилось добиться «киношного» эффекта картинки.

Эванс рассказал, что сам ролик он снял в обычном сюжетном режиме, но при желании с помощью Far Cry Arcade можно делать собственные карты и создавать специальные режимы. Видеограф заявил, что уже опробовал этот режим и нашёл его идеальным для съёмок некоторых сцен, ведь в нём можно ставить здания, NPC и другие объекты именно там, где нужно.

Однако Эванс отметил, что в сюжетном режиме такие видео снимать сложно, потому что в Far Cry 5 при любом удобном случае на главного героя нападают последователи культа, а представители дикой природы иногда чересчур агрессивны. Автор видео пожаловался на атаки пум, медведей и даже скунсов.

После выхода Far Cry 5 разработчикам даже пришлось ослабить некоторых животных после жалоб игроков, например индюков, с которым было сложно справиться даже при наличии помощника и огнестрельного оружия.

Сами обладатели шутера по ходу прохождения нашли себе ещё одно развлечение — игроков поразила убойная сила и точность лопат, поэтому с их помощью они стали атаковать противников, охотиться, сбивать вертолёты и даже придумывать себе специальные задания.

Ранее Эванс также снял похожее видео в стиле сюжетов о дикой природе в онлайн-шутере Battlegrounds, где рассказал о нескольких типах местных игроков.

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