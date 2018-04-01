Гол Хунтелара принёс «Аяксу» победу над «Гронингеном»

«Аякс» победил «Гронинген» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Гронингене на стадионе «Эйроборг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первыми забили хозяева на 14-й минуте. Отличился нападающий Том ван Верт, которому ассистировал Мимаун Маха. «Аякс» сравнял счёт на 64-й минуте благодаря голу форварда Джастина Клюйверта . Победу амстердамскому клубу принёс нападающий Клас-Ян Дирк Хунтелар в концовке второго тайма.

«Аякс» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице голландской Эредивизии. «Гронинген» (29) располагается на 14-й строчке.