Ещё
«Гронинген» — «Аякс» — 1:2. Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Гронинген» — «Аякс» — 1:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
«Аякс» победил «Гронинген» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Гронингене на стадионе «Эйроборг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первыми в матче отличились хозяева на 14-й минуте. Гол на счету нападающего Тома ван Верта. «Аякс» сравнял счёт на 64-й минуте благодаря точному удару форварда Джастина Клюйверта. Победу амстердамскому клубу принёс нападающий Клас-Ян Дирк Хунтелар в концовке второго тайма. На момент победного гола «Аякс» играл вдесятером после удаления защитника Йоэла Велтмана.
«Аякс» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. «Гронинген» (29) располагается на 14-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Йозеф Яндач возглавит магнитогорский «Металлург» Голландец Терпстра выиграл «Тур Фландрии» Семак: у «Уфы» много травмированных, сыграют те, кто может играть и заслуживает
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ6
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Уайлдер назвал «грабежом» победу Джошуа
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Мыскина подала в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение