«Гронинген» — «Аякс» — 1:2. Видеообзор матча

«Аякс» победил «Гронинген» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Гронингене на стадионе «Эйроборг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первыми в матче отличились хозяева на 14-й минуте. Гол на счету нападающего Тома ван Верта. «Аякс» сравнял счёт на 64-й минуте благодаря точному удару форварда Джастина Клюйверта . Победу амстердамскому клубу принёс нападающий Клас-Ян Дирк Хунтелар в концовке второго тайма. На момент победного гола «Аякс» играл вдесятером после удаления защитника Йоэла Велтмана.

«Аякс» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. «Гронинген» (29) располагается на 14-й строчке.