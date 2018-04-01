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Булавин: Лунёв не нарушал правила на Стоцком, пенальти не было
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Булавин: Лунёв не нарушал правила на Стоцком, пенальти не было 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал столкновение полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого с вратарём петербургского клуба Андреем Лунёвым в штрафной площади, которое произошло во втором тайме матча 24-го тура РФПЛ.
«На мой взгляд там не было пенальти. Лунёв успел сначала сыграть в мяч, а уже потом пошла нога. Считаю, в этом эпизоде не было нарушения. Касания мяча Лунёвым было. Если бы он не коснулся, то пенальти безусловно. Но арбитр разобрался и, считаю, правильно не назначил одиннадцатиметровый», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.
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