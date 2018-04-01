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«Арсенал» выставит дополнительных стюардов и полицейских на матч с ЦСКА
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«Арсенал» выставит дополнительных стюардов и полицейских на матч с ЦСКА 

SPORT24.ru 1 час назад
Лондонский «Арсенал» усилит безопасность на матче Лиги Европы с московским ЦСКА. На игре 5 апреля будут присутствовать дополнительные стюарды и полицейские, призванные предотвратить возможные потасовки болельщиков.
Представители службы безопасности «Арсенала» посетили Москву, где пройдет ответная встреча, и проконсультируются с британским МИДом по поводу мер предосторожности.
”Мы будем придерживаться нулевой толерантности в домашнем и ответном матчах”, — цитирует представителя «Арсенала» The Sun.
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