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Будогосский: «Арбитр Лапочкин имел основания для назначения пенальти в матче „Амкар“ — „Локомотив“
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Будогосский: «Арбитр Лапочкин имел основания для назначения пенальти в матче „Амкар“ — „Локомотив“ 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче чемпионата России «Амкар» — «Локомотив». В этой встрече (победа «Амкара» 2:1) рефери назначил два пенальти — сначала в ворота «Амкара», а затем «Локомотива».
— В первом случае, когда сбили Ари, решение Лапочкина вопросов не вызвало. Как оцените второй эпизод — когда в борьбе с Фернандешом упал Рязанцев?
— По моему мнению, там есть нарушение — насколько понимаю, идет касание в пятку. Опасно и профессионально безграмотно говорить о неких легковесных пенальти — как это измерить: в граммах, килограммах? Одиннадцатиметровый удар или он есть, или его нет. На мой взгляд, у арбитра Лапочкина были основания для принятия тех решений, которые он принимал. Судья отработал достаточно квалифицированно — он имел основания для назначения пенальти и в первом случае, и во втором.
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