Ещё
Фернанду надо было удалять? Отвечает Будогосский
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернанду надо было удалять? Отвечает Будогосский 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» работу арбитра Виталия Мешкова в матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" — «Тосно» (2:1).
— Заслуживал ли Фернанду предупреждения за фол в первом тайме, после которого он продолжил игру?
— По каким правилам два арбитра ФИФА — ассистент Демешко и судья Мешков, смотря друг на друга в этом эпизоде, трактуют совершенно очевидную ситуацию, нуждающуюся в дисциплинарных санкциях? — говорит Будогосский. — Будем разбираться. Было бы очень интересно, каким образом они трактовали бы подобный эпизод в одном из зарубежных матчей по линии УЕФА. И какие бы после этого игры им давали судить.
— Что скажете по поводу пенальти, который назначен в ворота «Спартака»?
— Ракурс, который шел в эфире, говорит о том, что был разворот за плечо руками — основания для назначения одиннадцатиметрового удара имелись. (Сергей ЕГОРОВ)
Мешков не удалил Фернанду. Тот ответил блестящим штрафным. Как «Спартак» победил «Тосно»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Краснодар" - "Анжи": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Вердер" выиграл третий матч подряд, одолев "Айнтрахт" "В Карпина верим, новый стадион нам будет помогать": мнения болельщиков "Ростова" перед матчем с ЦСКА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ6
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Уайлдер назвал «грабежом» победу Джошуа
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Мыскина подала в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение