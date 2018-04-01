Фернанду надо было удалять? Отвечает Будогосский

— Заслуживал ли Фернанду предупреждения за фол в первом тайме, после которого он продолжил игру?

— По каким правилам два арбитра ФИФА — ассистент Демешко и судья Мешков, смотря друг на друга в этом эпизоде, трактуют совершенно очевидную ситуацию, нуждающуюся в дисциплинарных санкциях? — говорит Будогосский. — Будем разбираться. Было бы очень интересно, каким образом они трактовали бы подобный эпизод в одном из зарубежных матчей по линии УЕФА . И какие бы после этого игры им давали судить.

— Что скажете по поводу пенальти, который назначен в ворота «Спартака»?

— Ракурс, который шел в эфире, говорит о том, что был разворот за плечо руками — основания для назначения одиннадцатиметрового удара имелись. ( Сергей ЕГОРОВ

Мешков не удалил Фернанду. Тот ответил блестящим штрафным. Как «Спартак» победил «Тосно»