Фернанду надо было удалять? Отвечает Будогосский 

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» работу арбитра Виталия Мешкова в матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" — «Тосно» (2:1).
— Заслуживал ли Фернанду предупреждения за фол в первом тайме, после которого он продолжил игру?
— По каким правилам два арбитра ФИФА — ассистент Демешко и судья Мешков, смотря друг на друга в этом эпизоде, трактуют совершенно очевидную ситуацию, нуждающуюся в дисциплинарных санкциях? — говорит Будогосский. — Будем разбираться. Было бы очень интересно, каким образом они трактовали бы подобный эпизод в одном из зарубежных матчей по линии УЕФА. И какие бы после этого игры им давали судить.
— Что скажете по поводу пенальти, который назначен в ворота «Спартака»?
— Ракурс, который шел в эфире, говорит о том, что был разворот за плечо руками — основания для назначения одиннадцатиметрового удара имелись. (Сергей ЕГОРОВ)
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