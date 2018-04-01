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«Закаляйтесь и боритесь»: Лукашенко дал напутствие юным хоккеистам
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«Закаляйтесь и боритесь»: Лукашенко дал напутствие юным хоккеистам 

Мир24 1 час назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал юным хоккеистам напутствие закаляться и бороться за победу на льду, сообщает «МИР 24».
В Минске состоялся турнир «Олимпийские надежды» среди игроков 13-14 лет.
В финале участвовали четыре лучшие команды страны в этой возрастной категории. Две из них — из Минска, и по одной — из Могилевской и Брестской областей. Победили столичные «Грифоны», которые обыграли команду «Медведи» со счетом 7:2. Кубок вручил лично глава государства.
«Обе команды в финале показали самую зрелую, взрослую игру. Глядя на вас, я подумал: ну, наверное, мы скоро будем бороться в финале взрослого чемпионата мира, а может быть, будем и побеждать, — сказал Лукашенко. — Растите, боритесь, закаляйте характер. Деритесь, но только на хоккейной площадке. Здоровья, счастья, успехов и новых побед».
Лучшим бомбардиром турнира признан нападающий команды «Грифоны» — Николай Лукашенко. На его счету 12 баллов. Хоккеист под номером один заработал их за семь голов и пять результативных передач.
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