«Хоккеисты шутят и играют в футболистов». КХЛ представила первоапрельскую подборку курьезных игровых моментов

Фраза «игра забывается, а результат остается» уже давно перестала быть актуальной. С появлением YouTube каждый второй болельщик начал искать в интернете не результаты той или иной игры, а смешные моменты, которые создавали любимые игроки. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тоже любят пошутить, а потому представили в своем Twitter-аккаунте целую подборку курьезных моментов в разных играх.

Как долго спортсменам приходится сидеть на скамейке запасных, прежде чем их наконец-то позовут на лед! Вот и этот игрок настолько рвался в игру, что совсем забыл о том, что держит клюшку. Клюшка ему этого не простила.

#1Апреля — время вспомнить забавные и курьезные моменты. pic.twitter.com/geSmozGSpC

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

Кто-нибудь

из вас вообще давал интервью Бэтмену? Для первого раза этот хоккеист держится весьма уверенно. А вот Джокер на заднем плане негодует: why so serious?

Непростое интервью. #1Апреля pic.twitter.com/s4mJYo4IoJ

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

В душе каждого брутального арбитра живет изящная балерина.

Оп. #1Апреля pic.twitter.com/sFb9iOlqwD

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

Сколько экспрессии, какой талант! Станиславский сказал бы: «Верю!».

Иногда хоккеисты шутят и играют в футболистов. #1Апреля pic.twitter.com/58nh7UUxIw

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

В разгаре напряженной игры так и тянет прижаться к сильному плечу близкого человека. Кажется, именно так и происходит в мелодрамах.

— Опути — Нипутю#1Апреля pic.twitter.com/ogLApDPSid

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

Говорят, чтобы не сглазить, надо постучать по дереву… А в КХЛ любят постукивать по макушке коллеги — на счастье.

Возможно, самая любопытная победная традиция в КХЛ. #1Апреля pic.twitter.com/9GfMsK1eVD

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

Не дал себе засохнуть. Нет, ну, а что: игра игрой, а питье по расписанию.

Классика. #1Апреля pic.twitter.com/lkGwYUJMPK

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.

Не хватает только рева мотора

какого-нибудь

брутального Харлея.

Не знаете, где можно купить такой же мотоцикл? #1Апреля pic.twitter.com/3EsCF8FSWw

— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.