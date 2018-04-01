Ещё
«Хоккеисты шутят и играют в футболистов». КХЛ представила первоапрельскую подборку курьезных игровых моментов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хоккеисты шутят и играют в футболистов». КХЛ представила первоапрельскую подборку курьезных игровых моментов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Фраза «игра забывается, а результат остается» уже давно перестала быть актуальной. С появлением YouTube каждый второй болельщик начал искать в интернете не результаты той или иной игры, а смешные моменты, которые создавали любимые игроки. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тоже любят пошутить, а потому представили в своем Twitter-аккаунте целую подборку курьезных моментов в разных играх.
Как долго спортсменам приходится сидеть на скамейке запасных, прежде чем их  наконец-то  позовут на лед! Вот и этот игрок настолько рвался в игру, что совсем забыл о том, что держит клюшку. Клюшка ему этого не простила.
#1Апреля — время вспомнить забавные и курьезные моменты. pic.twitter.com/geSmozGSpC
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
Кто-нибудь
из вас вообще давал интервью Бэтмену? Для первого раза этот хоккеист держится весьма уверенно. А вот Джокер на заднем плане негодует: why so serious?
Непростое интервью. #1Апреля pic.twitter.com/s4mJYo4IoJ
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
В душе каждого брутального арбитра живет изящная балерина.
Оп. #1Апреля pic.twitter.com/sFb9iOlqwD
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
Сколько экспрессии, какой талант! Станиславский сказал бы: «Верю!».
Иногда хоккеисты шутят и играют в футболистов. #1Апреля pic.twitter.com/58nh7UUxIw
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
В разгаре напряженной игры так и тянет прижаться к сильному плечу близкого человека. Кажется, именно так и происходит в мелодрамах.
— Опути — Нипутю#1Апреля pic.twitter.com/ogLApDPSid
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
Говорят, чтобы не сглазить, надо постучать по дереву… А в КХЛ любят постукивать по макушке коллеги — на счастье.
Возможно, самая любопытная победная традиция в КХЛ. #1Апреля pic.twitter.com/9GfMsK1eVD
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
Не дал себе засохнуть. Нет, ну, а что: игра игрой, а питье по расписанию.
Классика. #1Апреля pic.twitter.com/lkGwYUJMPK
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
Не хватает только рева мотора
какого-нибудь
брутального Харлея.
Не знаете, где можно купить такой же мотоцикл? #1Апреля pic.twitter.com/3EsCF8FSWw
— КХЛ (@khl) 1 апреля 2018 г.
360tv.ru: последние новости
Семь стран претендуют на проведение Олимпиады‐2026 Место скорби по жертвам трагедии в Кемерове появится на Манежной площади Уилл Смит потерпел неудачу на свидании с роботом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение