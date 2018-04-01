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Сорокин: первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» прошел хорошо
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Сорокин: первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» прошел хорошо 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Первый тестовый матч на реконструированном стадионе в Екатеринбурге, где состоятся игры чемпионата мира по футболу 2018 года, прошел хорошо. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
В первой встрече на «Екатеринбург-Арене» в воскресенье местный "Урал" сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1, игра состоялась в рамках чемпионата России по футболу.
"На стадион пришло около 18 тыс. человек, он [стадион] отработал, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо", — сказал Сорокин.
Во втором тестовом матче на «Екатеринбург-Арене» 15 апреля «Урал» примет московский "Спартак". Тогда же состоится и торжественная церемония открытия стадиона.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут матчи группового этапа первенства: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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