Дмитрий Гунько: «Недопустимо так выходить на матч»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько после матча 30-го тура чемпионата ФНЛ против «Олимпийца» (2:2) отметил, что остался недоволен игрой команды в первом тайме. Также специалист рассказал о серьезности травмы Шамсиддина Шанбиева.

— Очевидно, что были два абсолютно разных тайма. Спрашивал ребят, как можно выйти так на матч. В каждой игре решается многое. Но так выходить недопустимо. Такое удаление — просто преступление. Но сказал спасибо ребятам. Понял, что они могут играть и отыгрывать, не хватило немного до победы, моменты были. Распорядись мячом более грамотно, могли выиграть у «Олимпийца».

— Как Шанбиев?

— Завтра будут обследовать колено, надеюсь, обойдется без серьёзных травм.

— Что скажете об игре Руденко? Понравился вам сегодня?

— Да. Отдал голевую передачу и отличный пас в быстрой атаке Фэшну. Выполнил все то, что предполагалось.

— Показалось, что те, кого возвращают из основы, не хотят играть за «Спартак-2»?

— Вы видите это со стороны, как и я. Мы со всеми футболистами беседуем до матча, пытаемся поднять самоотдачу и игровую дисциплину. Но это не всегда получается.

— Зелимхан будет наказан за удаление?