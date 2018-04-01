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Дмитрий Гунько: «Недопустимо так выходить на матч»
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Дмитрий Гунько: «Недопустимо так выходить на матч» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько после матча 30-го тура чемпионата ФНЛ против «Олимпийца» (2:2) отметил, что остался недоволен игрой команды в первом тайме. Также специалист рассказал о серьезности травмы Шамсиддина Шанбиева.
— Очевидно, что были два абсолютно разных тайма. Спрашивал ребят, как можно выйти так на матч. В каждой игре решается многое. Но так выходить недопустимо. Такое удаление — просто преступление. Но сказал спасибо ребятам. Понял, что они могут играть и отыгрывать, не хватило немного до победы, моменты были. Распорядись мячом более грамотно, могли выиграть у «Олимпийца».
— Как Шанбиев?
— Завтра будут обследовать колено, надеюсь, обойдется без серьёзных травм.
— Что скажете об игре Руденко? Понравился вам сегодня?
— Да. Отдал голевую передачу и отличный пас в быстрой атаке Фэшну. Выполнил все то, что предполагалось.
— Показалось, что те, кого возвращают из основы, не хотят играть за «Спартак-2»?
— Вы видите это со стороны, как и я. Мы со всеми футболистами беседуем до матча, пытаемся поднять самоотдачу и игровую дисциплину. Но это не всегда получается.
— Зелимхан будет наказан за удаление?
— Несомненно. (Ярослав СУСОВ)
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