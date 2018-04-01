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Ионов сыграет против ЦСКА с первых минут
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Ионов сыграет против ЦСКА с первых минут 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Назван состав «Ростова» на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут на поле выйдет экс-хавбек армейцев Алексей Ионов​.
Полностью заявка дончан выглядит следующим образом: Песьяков — Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Макеев — Калачев, Гацкан, Сапета, Ионов — Сигурдарссон. В запасе остались: Абаев, Плиев, Бобен, Байрамян, Гулиев, Чуперка, Скопинцев, Дядюн, Шомуродов.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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