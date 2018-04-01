Ионов сыграет против ЦСКА с первых минут

Назван состав «Ростова» на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут на поле выйдет экс-хавбек армейцев Алексей Ионов​.

Полностью заявка дончан выглядит следующим образом: Песьяков — Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Макеев — Калачев, Гацкан, Сапета, Ионов — Сигурдарссон. В запасе остались: Абаев, Плиев, Бобен, Байрамян, Гулиев, Чуперка, Скопинцев, Дядюн, Шомуродов.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.