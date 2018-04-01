Павел Астахов — о сезоне в Евролиге, травмах лидеров и Алексее Шведе

Генеральный директор жёлто-синих рассказывает про отношения Робинсона и Барцокаса и про то, почему Шведу нужно дать титул MVP.

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов побывал в гостях у «Чемпионата» и рассказал, что значит для клуба впервые оказаться в числе участников плей-офф Евролиги, как оценивает почти завершившийся сезон в Мытищах и что думает о шансах Алексея Шведа на титул MVP Евролиги.

— Павел Владимирович, команда впервые в истории вышла в плей-офф Евролиги. Что это значит для клуба? — Да, мы в первый раз в своей истории сумели оказаться в восьмёрке лучших клубов Европы. Могу сказать, что это общий успех — команды, менеджмента, тренерского штаба, всего клуба. Мы делаем общее дело. У нас команда Московской области, «Химки» представляют целый регион. Конечно, важно отметить поддержку губернатора, правительства Мособласти , городского округа Химки, теперь ещё и городского округа Мытищи. Конечно, отдельное спасибо финансово-промышленной группе USM Holdings и лично её основателю и главному акционеру Алишеру Бурхановичу Усманову . Без его поддержки наши успехи были бы невозможны.

И вот теперь мы говорим: да, попасть в плей-офф Евролиги — это хорошо, но аппетит приходит во время еды. Сейчас наша задача — попытаться пробиться дальше, в «Финал четырёх». Понимаем, насколько это сложно, но нет ничего невозможного. Мы будем стараться пройти дальше, кто бы ни был нашим соперником по плей-офф.

— В Мытищах вот уже почти отыграна «регулярка», и кажется, что для команды местная арена стала вторым домом. Там вы пропускаете на 15 очков меньше, чем на выезде, и в принципе больше выигрываете, чем проигрываете. — Перед началом сезона все очень переживали. Было не совсем понятно, как это так — «Химки» будут играть в Мытищах. Никто не знал, что это такое, как это будет происходить. У нас не было баскетбольного паркета, не было оборудования. Там же хоккейная арена, на которой когда-то играла хоккейная команда и сейчас играют хоккеисты. Мы также не понимали, как это воспримут болельщики. То есть, конечно, Мытищи — спортивный город с баскетбольной школой, но, тем не менее, когда у тебя есть арена вместимостью семь с половиной тысяч мест, возникает вопрос, как её заполнить. Но сейчас уже понятно, что мы справились с этой задачей — на играх в Мытищах у нас домашняя атмосфера, за нас приезжают болеть не только жители Мытищ, но и со всей Московской области. Конечно, из Химок приезжает весь наш болельщицкий актив, мы помогаем им добираться. Плюс стали ездить люди из Москвы, ведь для тех, кто любит баскетбол, это очень круто — они по два раза за сезон могут вживую посмотреть на лучшие европейские клубы, на матчах с ЦСКА и с «Химками.

Но моей задачей было привлечь не только людей, которые понимают, что такое баскетбол, но и тех, кто не был знаком с нашим видом спорта. Поэтому мы провели массированную рекламную кампанию, присутствовали на билбордах по всей области, в прессе. Конечно, всегда можно сделать лучше, но считаю, что для первого сезона мы показали неплохой результат. Спасибо большое болельщикам, что поддержали нас и поняли! И спасибо администрации Химок, которая сначала тоже не понимала, что происходит. Сейчас понятно, что все отнеслись к нашей ситуации с пониманием.

— У вашей команды не будет преимущества своей площадки в плей-офф. Насколько это осложнит „Химкам“ жизнь? — Конечно, своя площадка важна, особенно в серии плей-офф. Но если взглянуть на почти прошедший регулярный чемпионат, то можно увидеть, что на выезде мы тоже играем неплохо, иногда даже лучше, чем дома. Конечно, были провалы, как в играх с „Панатинаикосом“ и „Олимпиакосом“. Но, например, »Реал» на выезде мы обыграли. Здесь сложно сказать однозначно, насколько это осложнит нам жизнь. Конечно, когда ты три игры из пяти проводишь в своём зале при поддержке своих болельщиков, это хорошо. Но это и накладывает ответственность. Мы в любом случае не будем фаворитами в плей-офф, против кого бы мы ни играли. И в этом наш шанс.

— Команда первый раз играет в Евролиге нового формата, с регулярным чемпионатом. С этим связано огромное количество травм? — Евролига всего лишь второй сезон проводит в подобном формате, и так как в том году мы не участвовали в турнире, это для нас первый такой год. Мы понимали это ещё в межсезонье и комплектовали состав с запасом. Но, тем не менее, график игр очень сложный, мы уже больше месяца играем в темпе по четыре игры за 10 дней. Игроки не роботы, у них случаются повреждения. Это тяжёлая история, но этот путь необходимо пройти, чтобы на следующий сезон мы справлялись с этим более спокойно. Надеюсь, что перед плей-офф все восстановятся и к матчам на вылет мы подойдём в боеспособном составе.

— Каковы шансы, что травмированные скоро вернутся? — Ханникат уже тренируется с командой, ждём его возвращения в ближайших матчах. Андерсону нужна ещё приблизительно неделя на восстановление. Соколов начал индивидуальные тренировки, ждём его скорейшего выздоровления. Зубков появится на паркете уже в матче с «Калевом». Лишь бы у нас не появилось новых травм.

— Давайте углубимся в историю, которая кажется бытовой, но она тоже про усталость и вылезающие отсюда травмы. В прошлом году все игроки УНИКСа наперебой жаловались на отсутствие чартера, им приходилось делать много пересадок. У ЦСКА свой чартер есть, это существенно облегчает команде жизнь. Как с этим обстоят дела в «Химках»? — Конечно, нам бы тоже хотелось иметь свой самолёт, на котором мы могли бы летать в любую точку Европы и тратить на это минимум времени. Пока у нас нет такой возможности, но нам в некотором смысле повезло — мы находимся рядом с аэропортом Шереметьево , и, с точки зрения логистики, у нас всё нормально. Есть, конечно, особые случаи, когда мы играем в Витории или в Бамберге. Туда мы отдельно заказываем чартеры, потому что иначе придётся либо ехать потом от аэропорта в другой город на автобусе, либо лететь с пересадкой. На этом теряется время и силы, энергия игроков. Поэтому если нет прямого сообщения, то мы стараемся брать чартер, а если есть прямой рейс — а большинство команд из столиц своих стран, — то здесь проблем нет, мы пользуемся «Аэрофлотом» . Свой чартер — это одно из направлений, в которых мы развиваемся.

— Какие-то подвижки в этом вопросе есть? — Разговоры ведутся постоянно, но это чисто финансовый вопрос. Если мы сможем выделить из бюджета клуба определённую сумму на чартеры к каждой игре, то проблема снимется сама собой. Пока при формировании бюджета не получается выделить эту сумму.

— Примерно о какой сумме идёт речь? — Это очень затратно, хотя не могу назвать точные цифры. Чартеры же бывают разные: можно взять наш Superjet, а можно — Boeing или Airbus. Цена различается практически в два раза. Плюс всё зависит от дальности перелёта. Например, если перелёт пятичасовой, то маленький самолёт сможет это сделать только с посадкой на дозаправку. Поэтому сложно ответить однозначно насчёт суммы, но это в любом случае значительная часть бюджета клуба. Если бы было иначе, мы бы давно этим пользовались.

— Насколько вы сейчас удовлетворены работой Барцокаса? — Вы знаете, я могу сейчас говорить всё, что угодно, но факт есть факт — мы попали в восьмёрку сильнейших клубов Европы. Мы ставили эту задачу перед началом чемпионата Евролиги. Конечно, мы с Георгиосом постоянно в диалоге, и, несмотря на то что иногда у нас разные точки зрения, наш результат говорит о том, что мы на правильном пути. Мы нашли общий язык. Барцокас — эмоциональный, иногда даже эпатажный человек, но, тем не менее, работу свою делает хорошо. Мы удовлетворены результатом, который есть у команды в Евролиге.

— Иногда, когда здороваешься с тренером после матчей, прямо физически ощущаешь, как он выжат. — Конечно, он же полностью выкладывается на играх — и эмоционально, и профессионально. Когда заходишь к нему после матчей, видишь его таким же выжатым. Человек отдаётся полностью своей работе. Можно говорить, что где-то он ошибается, но то, что он небезразличен, видно всем. А это же самое главное в любом деле. Иначе результатов никогда не будет. У Барцокаса свой стиль, он так видит тренерскую работу — он быстро зажигается, как спичка, но в то же время может быстро прийти в себя. У него такой менталитет.

— Как обстоит ситуация с Томасом Робинсоном ? Если верить Дэвиду Пику, Робинсон не очень доволен игровым временем. — В ходе сезона бывает много ситуаций, когда кто-то чем-то недоволен. Иногда ты улыбаешься и обнимаешься, а иногда разговариваешь на повышенных тонах. Робинсон после возвращения в строй хочет играть так же, как до этого. Но чудес не бывает, парень пропустил три месяца, и, чтобы вернуться на тот же уровень, ему нужно время. Исходя из моего опыта, это от трёх недель до месяца. Так устроен профессиональный спорт, тут нужно возвращать физические кондиции, чувство баскетбола. И с последним даже не обязательно выше всех прыгать и быстрее всех бежать, тут дело в предугадывании ситуации, в тактической и теоретической оснащённости, в понимании игры. А это теряется, если этим ежедневно не заниматься на тренировках и на матчах.

Конечно, с «Миланом» Робинсон хотел как лучше. Барцокас увидел, что у него не получается, и поменял его. Томас остался недоволен. Но то, что он не полетел в Израиль, не причина их конфликта, у них нормальные взаимоотношения. Просто если вы посмотрите игру с «Басконией», то увидите: мы ведём 14 очков, выходит Робинсон, и команда сразу проседает. Потом это же повторилось в Нижнем Новгороде. Он хотел, старался, но у него не получалось. В Израиле же была важнейшая для нас игра с прямым конкурентом за плей-офф. Конечно, тренер, проанализировав всё и посоветовавшись со мной, решил не брать туда Робинсона. Потому что, если бы он полетел, хочешь или не хочешь, а выпустишь его. Это могло бы нам помешать. В итоге мы его не взяли, выиграли и, значит, всё сделали правильно. По последним играм уже видно, что он возвращает кондиции.

— Как считаете, с чем связаны «американские горки», которые «Химки» показывают в Единой лиге ВТБ? Причём как в хорошую сторону — например выездная игра с «Зенитом» , — так и в плохую — поражения от аутсайдеров. — Я тоже анализирую, что происходит во внутреннем чемпионате, и думаю: вот мы хорошо стартовали, неплохо вкатились в сезон, а потом была игра в Казани, когда мы, имея большое преимущество по ходу матча, за две минуты отдали 11 очков и в итоге проиграли. По моим ощущениям, у нас произошёл надлом после той игры. Вроде потом держались, старались, а затем вылезло поражение в Эстонии от «Калева». Кроме того, мне кажется, тут ещё дело в том, что в Таллине мы играли через день после матча в Бамберге. От формата совмещения внутреннего чемпионата и Евролиги страдают все клубы: это происходит и в Испании — «Реал» после матча Евролиги едет на выезд и проигрывает аутсайдеру; в Турции. Мы недавно играли с «Эфесом», который находится на последнем месте в Евролиге, но он выиграл национальный кубок. Парадокс же. И команда у них отлично укомплектована — Данстон, Симон, Браун, сейчас Уимз подключился. Состав огненный! Но и у них не получается выступать на два фронта. Стоит особняком только ЦСКА, но и «армейцы» проиграли в этом сезоне несколько матчей, которые могли бы спокойно забирать. У нас то же самое: мы проигрываем «Калеву», а потом едем к «Зениту» и выигрываем 18 очков.

Этот опыт игры на два фронта, на два регулярных чемпионата позволит нам выйти на следующий уровень, это в первую очередь касается игроков и тренерского штаба. Нужно просто нам самим понять, что не надо делить игры на важные и неважные. По крайней мере, стараться этого не делать, и тогда можно более-менее ровно пройти сезон. Но все мы люди: иногда полностью выложишься эмоционально на матче Евролиги, а через день выходишь играть матч Единой лиги, и эмоций уже нет. А против тебя-то играют с хорошим настроем, стремятся показывать свой лучший баскетбол.

— Это проблемы нынешнего сезона или вообще? — Это то, с чем мы столкнулись в этом сезоне. Но могу сказать, что, когда у нас закончится Евролига, у нас будет время подготовиться к решающим матчам Единой лиги ВТБ. С кем бы мы там ни играли, думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы пройти до самого конца. После Евролиги мы все перестроимся на внутренний чемпионат, перестанем думать о евроарене. И тогда направим все свои мысли, всю свою энергию на Единую лигу ВТБ и будем стремиться там показать результат.

— У Алексея Шведа обострилась травма прямо в канун Матча всех звёзд. Не все думают, что дело в травме… — Если вы помните игру с «Зенитом», то Барцокас поменял Шведа в начале последней четверти. Алексей начал хромать. Это не секрет, что у Шведа артроз в голеностопе. У меня была такая же травма, по себе знаю это чувство, повреждение периодически по ходу сезона воспаляется и мешает. Я видел, что он прихрамывал ещё в третьей четверти. Вечером после матча у него опухла нога, он быстро сел на самолёт и улетел в Москву. У нас тут есть центр, с которым мы сотрудничаем, там все наши игроки наблюдаются. Врачи посмотрели и сказали, что Матч звёзд — это, конечно, хорошо и важно, но нужно восстанавливаться. У нас следом был важнейший матч с «Панатинаикосом». Мы же не враги сами себе, Алексей извинился перед болельщиками и не смог принять участие в этом мероприятии. Так бывает, лучшие игроки «ломаются». В НБА в Матче звёзд тоже не все играют, кто мог бы. Учитывая, что мы потом обыграли «Пао», считаю, что всё сделали правильно.

Йонас Мачюлис недавно сказал, что не дал бы звание MVP Евролиги Шведу, потому что команда идёт не в четвёрке сильнейших. Парируете? — Да тут и парировать нечего. Во-первых, посмотрим через несколько недель, войдём ли мы в четвёрку. А во-вторых, можно даже не из баскетбола пример привести — Александр Овечкин тоже никогда не брал Кубок Стэнли и даже в финале НХЛ никогда не играл, но он обладатель всевозможных рекордов и многих званий. Про Джеймса Хардена тоже постоянно говорят, что он должен быть MVP, но его клуб даже до финала не доходил. Конечно, когда в команде есть лидер, который может тащить на себе всех остальных — а это мы видели не только в «Химках», но и в сборной России, — то почему бы не расценивать человека как претендента на звание самого ценного игрока? Швед на протяжении всего сезона показывает результат, и я даже не про набор очков, ведь не надо забывать, что он и результативные передачи раздаёт лучше всех в команде — почти по пять за игру. Если брать только двухочковые, то ещё 10 очков за матч команда набирает с его участием. Сложно комментировать подобные высказывания Мачюлиса, это похоже на зависть. Я понимаю, если бы человек сам был когда-то MVP, он бы тогда мог так рассуждать. Но я не считаю, что финиш вне лучшей четвёрки — препятствие для того, чтобы дать титул MVP игроку «Химок». Тем более что рекорд Кита Лэнгфорда, который за «регулярку» набрал 609 очков, пал, и теперь Швед — новый рекордсмен.

— Это невероятная ситуация, когда российский игрок настолько выше всех в Европе. Такого ведь никогда не было, разве что когда Кириленко в ЦСКА возвращался на время локаута. — При этом Швед же не просто набирает очки. В каждом матче на нём концентрируется основное внимание соперника, постоянно стараются держать вдвоём или втроём. Не это ли показатель мастерства? Конечно, бывает так, что команда проигрывает, и Швед тоже ошибается. Но он же живой человек, а не робот!.. Мы в «Химках» очень рады, что Алексей у нас играет. Этот сезон уже лучший в его карьере, и я уверен, что он приведёт нас к титулам. — В матче с УНИКСом право на решающий бросок было у Егора Вяльцева . Признайтесь, удивились? — Честно сказать, я не спрашивал у тренера, почему бросал Егор. Мне кажется, что Шведу уделили особое внимание, а Вяльцев остался открытым. Тем более что он имел право — он отлично атаковал издали в том матче и «поймал» бросок. Другое дело, что он, наверное, мог бы сделать это всё не так быстро, мог бы совершить более удобный бросок. Время же было. Но получилось так, как получилось. Главное, что мы вернулись с «-17» и имели шансы на победу.

— Вяльцев вообще последние матчи Евролиги и Единой лиги проводит отменно. — Егор — опытный боец. Он не распыляется по мелочам и ждёт своего шанса, и когда он этот шанс получает, он им пользуется. В этом сезоне так и произошло. По большому счёту, он свой шанс получил в игре с «Астаной», когда на выезд не поехали сразу несколько наших ведущих игроков, и сыграл там отлично. Как и Слава Зайцев . Тренер понял, то на этих ребят можно рассчитывать, и теперь чаще их выпускает в других матчах. Так и должно быть, ведь у нас команда из 15 человек, и задача тренера — брать лучшее от каждого и нивелировать слабые стороны.