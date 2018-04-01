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Ан: «Было очень тяжело из-за того, что не поехал на ОИ-2018»
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Ан: «Было очень тяжело из-за того, что не поехал на ОИ-2018» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан рассказал о недопуске на ОИ-2018 и подготовке к ЧМ. В середине марта спортсмен принял участие в ЧМ-2018 в Монреале, а завершил сезон чемпионатом России в Санкт-Петербурге.
«Мне было сначала очень тяжело из-за того, что я не поехал на Олимпиаду. Потом стало легче, я чуть-чуть покатался, потренировался и поехал на чемпионат мира. Я очень устал, поэтому не очень хорошо там пробежал.
В Питере я бежал первый раз соревнования, приятно, что здесь болели за нас. Лед был грязноватым, но в остальном все прошло нормально», — сказал Ан.
Его слова привоит
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