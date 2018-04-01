Венгер: «В первом тайме мы были слишком неряшливы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал комментарий после победы над «Сток Сити» (3:0).

"Мы провели два разных тайма. Мы были слишком неряшливы и недостаточно остры в первой половине. Мы не включились психологически.

После перерыва мы сыграли лучше, так как действовали более динамично и поддерживали высокий темп. Мы показали больше контроля и сделали разницу. Главное — наш дух, и благодаря нему мы выиграли.

Первый пенальти? Нужно посмотреть повтор ещё раз. С моей позиции было похоже, что это пенальти", — цитирует Венгера BBC.