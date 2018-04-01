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Лукаш: На войне дурак-командир опаснее врага
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Лукаш: На войне дурак-командир опаснее врага 

Украина.ру 44 минуты назад
Фото: Украина.ру
Случившиеся, не случившиеся и выдуманные события последних недель в Великобритании, РФ, Китае, ЕС, Северной Корее, отзыв послов… меня лично очень тревожат.
К сожалению, «и вновь продолжается бой»… горячо.
В противостояние вошли. Как будут выходить?
Самоубийственная политика.
Говорят, «в 1919 году, через год после окончания Первой мировой войны Шпенглера спросили:
— Будет ли новая мировая война?
— Разумеется, будет!— ответил Шпенглер.
— Как же так, откуда вам это известно, как такое вообще может быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких предпосылок?» — изумились его собеседники.
На это Шпенглер ответил: «Для того чтобы началась новая мировая война, должно родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны.
Для того чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, необходимо примерно двадцать лет.
Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. Кто и с кем будет воевать, не знаю, но будет».
Зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего человечества оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет — в сентябре 1939-го.»
Такая вот история.
*** Понимает ли хоть что-то в происходящем украинская гиперлуповая дипломатия?
Или просто высылает послов… на фоне мощной экономической активности винницкого колхоза с агрессором?
Нам точно важнее международных договоров права собственников «Бургер Кингз», швондеры?
Правду же говорят, что на войне страшнее врага дурак-командир.
Командир-пугало.
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