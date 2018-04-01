Лукаш: На войне дурак-командир опаснее врага

Случившиеся, не случившиеся и выдуманные события последних недель в Великобритании, РФ, Китае, ЕС , Северной Корее, отзыв послов… меня лично очень тревожат.

К сожалению, «и вновь продолжается бой»… горячо.

В противостояние вошли. Как будут выходить?

Самоубийственная политика.

Говорят, «в 1919 году, через год после окончания Первой мировой войны Шпенглера спросили:

— Будет ли новая мировая война?

— Разумеется, будет!— ответил Шпенглер.

— Как же так, откуда вам это известно, как такое вообще может быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких предпосылок?» — изумились его собеседники.

На это Шпенглер ответил: «Для того чтобы началась новая мировая война, должно родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны.

Для того чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, необходимо примерно двадцать лет.

Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. Кто и с кем будет воевать, не знаю, но будет».

Зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего человечества оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет — в сентябре 1939-го.»

Такая вот история.

*** Понимает ли хоть что-то в происходящем украинская гиперлуповая дипломатия?

Или просто высылает послов… на фоне мощной экономической активности винницкого колхоза с агрессором?

Нам точно важнее международных договоров права собственников «Бургер Кингз», швондеры?

Правду же говорят, что на войне страшнее врага дурак-командир.

Командир-пугало.