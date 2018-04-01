В Кургане отметили «День рождения „Нивы“ гонками на болотах

Вчера 31 марта на болотах за поселком Смолино любители российских внедорожников устроили зрелищное шоу — гонки на автомобилях «Нива», УАЗ и ГАЗ. Такие соревнования стали хорошей традицией. Ежегодно курганские клубы любителей внедорожников «OFFROAD 45» и «Сусанин 45» отмечают День рождение любимых автомобилей необычным способом. На трассе встретились водители-спортсмены из Екатеринбурга, Шадринска, р, п, Юргамыш, с. Половинное. Всего в заездах приняли участие 34 машины.

По результатам трех категорий призерами стали: Категория «Стандарт» 1 место Дуров Сергей ВАЗ 21214 г. Курган 2 место Шведов Александр ВАЗ 2121 г. Курган 3 место Анфиногенов Роман ВАЗ 21213 Курганская обл. р.п. Юргамыш

Категория «Туризм» 1 место Медведев Альберт ВАЗ 21218 г. Курган 2 место Рубцов Сергей ВАЗ 21213 г. Курган 3 место Пономарев Иван Chevrolet Niva г. Курган

Категория «Спорт» 1 место Колесов Павел ВАЗ 2121 г. Курган 2 место Антонов Николай Тойота г. Курган 3 место Ефремов Александр г. Курган

Гонка оказалась не только зрелищной и захватывающей, но и поучительной. Ведь даже на соревнованиях необходимо соблюдать технику безопасности езды. Те, кто пренебрёг, оказывались в кустах или сталкивались лбами.