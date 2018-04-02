Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера

Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D «Кальчо Помильяно», отчаялся пробиться в элиту и неожиданно нашел себя в другом качестве. Помимо удовлетворения, новая работа стала приносить ему большую прибыль, нежели футбол.

24-летний Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв борьбу у трех тысяч конкурентов, и стал порноактером, снимающимся под сценическим псевдонимом Давиде Монтана.

Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.

"Он сказал, что у меня большой потенциал", — цитирует Йовинеллу

L'Equipe

Публикация от Davide Montana (@davide_montana_official)

9 Фев 2018 в 5:45 PST При этом Давиде не забросил карьеру футболиста, найдя себе менее требовательный клуб в шестом дивизионе.