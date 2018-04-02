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Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера
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Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера 

Newsru.com 31 минуту назад
Фото: Newsru.com
Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D «Кальчо Помильяно», отчаялся пробиться в элиту и неожиданно нашел себя в другом качестве. Помимо удовлетворения, новая работа стала приносить ему большую прибыль, нежели футбол.
24-летний Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв борьбу у трех тысяч конкурентов, и стал порноактером, снимающимся под сценическим псевдонимом Давиде Монтана.
Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.
"Он сказал, что у меня большой потенциал", — цитирует Йовинеллу
L'Equipe
Публикация от Davide Montana (@davide_montana_official)
9 Фев 2018 в 5:45 PST  При этом Давиде не забросил карьеру футболиста, найдя себе менее требовательный клуб в шестом дивизионе.
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