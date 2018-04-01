Ещё
Сорокин считает, что первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошёл хорошо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорокин считает, что первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошёл хорошо 

RT на русском 36 минут назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение, что первый тестовый матч на реконструированном к чемпионату мира стадионе в Екатеринбурге прошёл хорошо. «На стадион пришло около 18 тыс. человек, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры», — приводит слова Сорокина ТАСС.
Он отметил, что поле также выдержало игровую нагрузку.
«В целом все прошло вполне неплохо», — подытожил глава оргкомитета.
Первым матчем на «Екатеринбург Арене» стала игра 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Уралом» и казанским «Рубином». Второй тестовый матч состоится 15 апреля. На поле выйдут «Урал» и московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Урал» сыграл вничью с «Рубином» на новом стадионе.
RT на русском: последние новости
Шорт-трекист Ан рассказал когда определится со своим будущим в спорте Футболисты «Балтики» задержатся во Владивостоке на сутки из-за поломки самолёта Матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение