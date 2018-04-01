Сорокин считает, что первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошёл хорошо

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение, что первый тестовый матч на реконструированном к чемпионату мира стадионе в Екатеринбурге прошёл хорошо. «На стадион пришло около 18 тыс. человек, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры», — приводит слова Сорокина ТАСС Он отметил, что поле также выдержало игровую нагрузку. «В целом все прошло вполне неплохо», — подытожил глава оргкомитета. Первым матчем на «Екатеринбург Арене» стала игра 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Уралом» и казанским «Рубином» . Второй тестовый матч состоится 15 апреля. На поле выйдут «Урал» и московский «Спартак» Ранее сообщалось, что «Урал» сыграл вничью с «Рубином» на новом стадионе.