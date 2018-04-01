В Орловской области Николай Пчёлкин стал главой федерации футбола

Отчётно-выборная конференция региональной федерации футбола прошла на минувшей неделе в областном центре.

Как сообщает издание «Вечерний Орёл», в голосовании по выбору руководителя областной организации приняли участие три кандидата. Председателем Федерации футбола Орловской области был избран Николай Пчёлкин.

Николай Пчёлкин родился в Орле 27 января 1968 года. В 2003 году стал членом областной федерации футбола. Напомним, ранее пост руководителя занимал Михаил Берников.