«Урал» открыл «Екатеринбург Арену» ничьей с «Рубином» 

«Урал» подтвердил: он самая ничейная команда РФПЛ в этом сезоне. 1 апреля «шмели», впервые играя на обновленной «Екатеринбург Арене», не сумели взять верх над казанским «Рубином». Причем значительную часть встречи екатеринбуржцы провели в роли догоняющих, передает корреспондент "Уралинформбюро".
С первых минут матча гости захватили инициативу, они же нанесли первый удар по воротам — Ивелин Попов пробил после паса Рифата Жемалетдинова. «Шмели» постепенно наладили контроль мяча, но преодолеть оборонительные порядки казанцев никак не удавалось.
На 34-й минуте случился первый гол. Все тот же Попов подхватил мяч, секундами ранее отбитый голкипером «Урала» Ярославом Годзюром, и в касание перенаправил его в сетку.
С появлением во втором тайме на поле Алексея Евсеева хозяева начали активней выходить в атаку. Ближе к середине игрового отрезка екатеринбуржцы получили право пробить пенальти — 11-метровый главный арбитр назначил за попадание мяча в руку игрока «Рубина». Однако Николай Димитров не сумел переиграть вратаря гостей — в надежде на то, что Сослан Джанаев бросится в угол он отправил мяч по центру, где его спокойно подхватил оппонент.
Окончательный счет установил Эрик Бикфалви. Румынский полузащитник «Урала» в штрафной гостей получил передачу от Отмана Эль-Кабира и кивком головы отправил мяч в «девятку». Прыгнувший за снарядом Джанаев до него попросту не дотянулся.
Успел Биквалфи отличиться в матче еще раз, но уже со знаком «минус». За 2 минуты до конца основного времени, получив второе предупреждение, он увидел перед собой красную карточку и под стенания болельщиков покинул поле.
Итоговый счет встречи — 1:1. «Урал» в 11-й раз в текущем сезоне сыграл вничью. 8 апреля «шмели» на выезде встретятся с «Тосно», а 15 апреля примут на «Екатеринбург Арене» московский "Спартак". Также по теме: Четыре гейта до «Урала»