«Урал» открыл «Екатеринбург Арену» ничьей с «Рубином»

«Урал» подтвердил: он самая ничейная команда РФПЛ в этом сезоне. 1 апреля «шмели», впервые играя на обновленной «Екатеринбург Арене», не сумели взять верх над казанским «Рубином» . Причем значительную часть встречи екатеринбуржцы провели в роли догоняющих, передает корреспондент "Уралинформбюро"

С первых минут матча гости захватили инициативу, они же нанесли первый удар по воротам — Ивелин Попов пробил после паса Рифата Жемалетдинова . «Шмели» постепенно наладили контроль мяча, но преодолеть оборонительные порядки казанцев никак не удавалось.

На 34-й минуте случился первый гол. Все тот же Попов подхватил мяч, секундами ранее отбитый голкипером «Урала» Ярославом Годзюром , и в касание перенаправил его в сетку.

С появлением во втором тайме на поле Алексея Евсеева хозяева начали активней выходить в атаку. Ближе к середине игрового отрезка екатеринбуржцы получили право пробить пенальти — 11-метровый главный арбитр назначил за попадание мяча в руку игрока «Рубина». Однако Николай Димитров не сумел переиграть вратаря гостей — в надежде на то, что Сослан Джанаев бросится в угол он отправил мяч по центру, где его спокойно подхватил оппонент.

Окончательный счет установил Эрик Бикфалви . Румынский полузащитник «Урала» в штрафной гостей получил передачу от Отмана Эль-Кабира и кивком головы отправил мяч в «девятку». Прыгнувший за снарядом Джанаев до него попросту не дотянулся.

Успел Биквалфи отличиться в матче еще раз, но уже со знаком «минус». За 2 минуты до конца основного времени, получив второе предупреждение, он увидел перед собой красную карточку и под стенания болельщиков покинул поле.