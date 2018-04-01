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Временные трибуны на стадионе «Фишт» в Сочи будут частично использоваться на ЧМ-2018
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Временные трибуны на стадионе «Фишт» в Сочи будут частично использоваться на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Билеты на временные трибуны стадиона «Фишт» в Сочи на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут продаваться только на несколько рядов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
"С большой долей вероятности мы не будем использовать верхние ряды, а применим иное решение. Будет практически как на Кубке конфедераций", — сказал Сорокин.
Стадион «Фишт» вмещает около 45 тыс. зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Во время Кубка конфедераций билеты продавались только на первые 12 рядов этих трибун.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи состоятся матчи Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня) в рамках группового этапа, а также встреча 1/8 финала турнира и четвертьфинал.
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