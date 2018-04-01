«Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал серию ничьих в РФПЛ

«Зенит» одержал победу над «Уфой» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Сине-бело-голубые» вышли вперед на 17-й минуте, когда Леандро Паредес со «стандарта» сделал подачу в штрафную площадь, мяч оказался у Себастьяна Дриусси, форвард отыграл в сторону на Бранислава Ивановича, который мощным ударом прошил Александра Беленова

Спустя еще четыре минуты подопечные Роберто Манчини забили второй гол. Паредес выполнил подачу в штрафную площадь, а Йонуц Неделчяру, пытаясь вынести мяч, срезал его в свои ворота.

Хозяева сократили отставание на 63-й минуте. Иван Обляков сделал подачу на дальнюю штангу, откуда Иван Пауревич пробил головой в стоявшего на линии ворот Ивановича, а после отскока хорват первым успел сыграть на добивании.

Для питерцев эта победа стала первой в весенней части РФПЛ после трех ничьих подряд.

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место (42 очка), а «Уфа» идет шестой (34 очка).