Автогол Давида Абрахама принёс «Вердеру» победу над «Айнтрахтом»

«Вердер» победил «Айнтрахт» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Вердер» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице немецкого первенства. «Айнтрахт» (45) — шестой.