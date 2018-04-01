Автогол Давида Абрахама принёс «Вердеру» победу над «Айнтрахтом» 

«Вердер» победил «Айнтрахт» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитника «Вердера» Златко Юнузович, отличившийся на 28-й минуте. Гости сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару нападающего Луки Йовича. Победу хозяевам принёс автогол защитника «Айнтрахта» Давида Абрахама на 79-й минуте.
«Вердер» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице немецкого первенства. «Айнтрахт» (45) — шестой.