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Арсен Венгер: Жест Обамеянга? Это делает команду лучше
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Арсен Венгер: Жест Обамеянга? Это делает команду лучше 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру команды в матче 32-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (3:0) на стадионе «Эмирейтс».
Дубль Обамейянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»
«В этой игре было два разных тайма, — приводит BBC слова Венгера. — В первом тайме мы играли слишком неаккуратно, нам не хватало остроты. У команды был неправильный настрой.
Вторая половина была лучше: мы прибавили в движении и сыграли динамичнее. Мы больше контролировали мяч и создали преимущество.
Я считаю, что самым важным стал наш характер, благодаря чему мы выиграли матч во втором тайме.
Решение Обамеянга отдать пенальти Ляказетту? Мне понравился этот жест. Щедрые нападающие — это редкость. Когда встречаешься с такими решениями, понимаешь, что это сделает команду лучше».
Напомним, в конце матча оформивший дубль Обамеянг предоставил право пробить пенальти своему партнеру Александру Ляказетту.
«Арсенал» набрал 51 очко и остается на шестом месте в премьер-лиге.
5 апреля «канониры» примут ЦСКА в первом матче ¼ финала Лиги Европы.
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