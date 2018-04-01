Арсен Венгер: Жест Обамеянга? Это делает команду лучше

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру команды в матче 32-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (3:0) на стадионе «Эмирейтс»

Дубль Обамейянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

«В этой игре было два разных тайма, — приводит BBC слова Венгера. — В первом тайме мы играли слишком неаккуратно, нам не хватало остроты. У команды был неправильный настрой.

Вторая половина была лучше: мы прибавили в движении и сыграли динамичнее. Мы больше контролировали мяч и создали преимущество.

Я считаю, что самым важным стал наш характер, благодаря чему мы выиграли матч во втором тайме.

Решение Обамеянга отдать пенальти Ляказетту? Мне понравился этот жест. Щедрые нападающие — это редкость. Когда встречаешься с такими решениями, понимаешь, что это сделает команду лучше».

Напомним, в конце матча оформивший дубль Обамеянг предоставил право пробить пенальти своему партнеру Александру Ляказетту

«Арсенал» набрал 51 очко и остается на шестом месте в премьер-лиге.

5 апреля «канониры» примут ЦСКА в первом матче ¼ финала Лиги Европы.