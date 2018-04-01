«Слуцкий + Ганчаренко = „бомбический“ дуэт тренеров»: мнения московских болельщиков перед матчем с «Ростовом»

Корреспондент "Евро-футбол.ру" Вячеслав Козырев взял эксклюзивное интервью у болельщиков ЦСКА, приехавших из всех уголков страны в Ростов-на-Дону поболеть за свою любимую команду.

1. Александр

— «Ростов» считается очень неудобным соперником для ЦСКА в Премьер-Лиге. Особенно это актуально для выездных матчей армейцев, в которых столичный клуб не может выиграть с 2006 года. С чем могут быть связаны такие результаты?

— «Ростов» дома для все неудобный соперник. Южане многих обыгрывает на своем поле, а в случае ЦСКА — им просто не везло.

— Известно, что все серии рано или поздно заканчиваются. Когда прервется эта неудачная для армейцев цепочка?

— На счет этого не знаю, но уверен, что мы, как минимум, не проиграем. Но серия может прерваться.

— На юге России ЦСКА — один из самых популярных клубов. Сколько, по вашему мнению, фанатов армейцев сегодня будет на стадионе?

— Не знаю, думаю, человек 500. (Смех и голос со стороны — «Нас больше 1 500 фанатов»).

— Впереди у армейцев четвертьфинальная встреча в Лиге Европы против «Арсенала» в Лондоне. Насколько готов клуб Ганчаренко к этому бою?

— Да мы и к «Лиону» были не готовы, а тут такое счастье «привалило». А чего думать-то, нужно выходить и побеждать! И там, и тут.

2. Максим и Алексей

— ЦСКА в этом сезоне вновь претендует на самые высокие места. Каковы перспективы армейцев в погоне с «Локомотивом», "Спартаком" "Зенитом" за золотыми медалями?

— Конечно же, попадем на первое место. «Локомотив» вчера показал, как он умеет играть. А Оланаре вчера был за ЦСКА, когда забил в ворота «железнодорожников». «Зенит» уже сдулся, а вот со «Спартаком» будет сложно. Скажем так, мы будем в двойке сильнейших.

— А Лига Европы не будет в тягость?

— Будет тяжело с нашей скамейкой.

— Как отнесетесь к тому, что Ганчаренко, скорее всего, сегодня прибегнет к ротации состава, чтобы дать больше отдыха сборникам и игрокам основы перед ответственной игрой в Лиге Европы?

— Абсолютно нормально. Все игроки не могут играть в равной степени и в чемпионате, и в Лиге Европы, поэтому отдохнуть некоторым сборникам все-таки нужно.

— Чего или кого не хватает ЦСКА сейчас?

— Скамейки. Нападающие тоже нужны, но сейчас Муса творит настоящие чудеса, когда выполняет фланговые рейды вперед. Такого игрока нам не хватало. Рад, что он вернулся в Москву, пусть и ненадолго.

— Слуцкий или Ганчаренко? Кто, на ваш взгляд, больше подходит ЦСКА?

— Микст. «Бомбический микст»! Если бы они были вдвоем — был бы писк моды!