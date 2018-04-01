Семен Елистратов: Похудел на 9 кг, а жену не видел 3 месяца (видео)

В одном из своих интервью игрок сборной России Олег Шатов сказал, что у футболистов «очень сложная работа, сравнить ее можно только с работой у станка». Интересно, какие сравнения должны подбирать шорт-трекисты сборной России. Вы только посмотрите на их календарь выступлений в 2018 году: чемпионат Европы в январе, Олимпиада в феврале, чемпионат мира в марте. Кажется, уже после мирового первенства в Канаде шорт-трекистов стоило отпустить на заслуженный отдых, но нет — 31 марта и 1 апреля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России, где выступили все топовые российские спортсмены.

И это были самые уставшие люди на планете, после победного финиша в эстафете бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Семен Елистратов просто упал на лед и чуть ли не начал его целовать. Этот сезон длинною в жизнь наконец-то закончился. На чемпионате России он выиграл три золота и серебро, но, кажется, радовался не победам, а тому, что все наконец-то закончилось.

Оставался последний шаг — дать победное интервью. К чести Семена он справился отлично: много шутил и старался отвечать развернуто.

— Как вас выступалось на чемпионате России в ранге призёра Олимпиады? — Это первый вопрос, на который я вообще не знаю, как ответить.

— Почему? — Не знаю. Это соревнование, на котором я должен показать свой уровень. Он у меня высокий или низкий, вот и все. Я рад, что у меня что-то получилось. Но я безумно устал: единственное, что я сейчас хочу — увидеть свою любимую супругу и хорошо отдохнуть. Было очень тяжело: когда мы ехали эстафету, я в голове считал круги, когда это уже закончится. Про себя высчитывал: 35… 33… Когда финишировал в голове было — все, все закончилось.

— Несмотря на то, что чемпионат проходил в Петербурге, болели больше за вас. — Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это всегда очень приятно, болельщикам я всегда благодарен.

— Вы же выиграли две медали чемпионата России, приятно закончить сезон так? Две же? — ошибся местный корреспондент. — Да какая разница. Конечно, приятно. Но задача в этом сезоне совсем другая была. В целом, я, конечно, рад.

— Вам не кажется, что стоит отменить чемпионат России в олимпийский год? — Это вопрос не ко мне, не моя компетенция. Не я организовываю соревнования. Я спортсмен, мне сказали — я выступаю и не задаю лишних вопросов.

— Подведите итоги сезона. — Можно коротко?

— Давайте средней длинны. — Это было непросто. Я очень часто болел. Мне кажется, от моей иммунной системы ничего не осталось, я похудел на 9 кг. И я безумно благодарен тем людям, что стоят за моей спиной и помогают мне. Я был готов целовать лед, так был рад, что сезон закончился.

— Какие планы на следующий сезон? — Никаких. Мой главный план — увидеть мою супругу, я не видел ее три месяца и очень соскучился.

— Отдыхайте, Семен, — разрешили журналисты. — Спасибо, — закончил спортсмен и убежал готовиться к отлету домой.

Ненамного бодрее выглядел Виктор Ан , взявший два золота на чемпионате России.

— Я очень устал. Сейчас поеду домой, будет отпуск, меня ждут жена и дочка. Мне было очень тяжело, когда МОК не пустил меня на Олимпиаду, но потом стало легче. Я немного покатался, потренировался, но на чемпионате мира не очень хорошо выступил.

— Когда определитесь со своим будущим? — Пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу, — вздохнул олимпийский чемпион Сочи.

Кажется, атмосферу всего чемпионата России легко можно понять по этим двум интервью наших лидеров. Закончился — и слава богу. Зачем нужно было мучить наших спортсменов этим стартом — большой вопрос. Хорошо, что все обошлись без травм. Сезон закончен. Спасибо, что живые.