«Екатеринбург Арена» прошла боевое крещение: как это было

Ответственные болельщики, как и советовали им организаторы мероприятия, пришли задолго до начала игры, поэтому предполагаемого столпотворения или давки не наблюдалось. Из центра города футбольные фанаты в оранжево-черных шарфах екатеринбургского клуба шли пешком за два часа до старта. На входе на территорию стадиона поклонников футбола охрана тщательно осматривала каждого посетителя и при наличии запрещенных предметов отправляла к камере хранения, куда активно сдавали различные колюще-режущие предметы и прочую ненужную атрибутику.

Вежливые полицейские, тщательно проинформированные волонтеры и стюарды направляли посетителей в нужные места и трибуны. На площадке перед стадионом активно выступали музыканты и разыгрывались различные сюрпризы. Один неприятный нюанс, который не порадовал поклонников футбола: территорию вокруг стадиона, кажется, не успевали вовремя убрать, и поэтому посетителям пришлось вышагивать по лужам таявшего от солнца снега.

Зато в чаше самого стадиона наблюдалась совершенно другая обстановка. Здесь гости дружно ахали, охали и делали селфи на фоне впервые показанных внутренностей «Екатеринбург Арены». При этом бдительная полиция почему-то запрещала фотографировать стадион снаружи с формулировкой: «Запрещено снимать объекты FIFA».

На самом стадионе явно не хватало услуг кейтеринга, его попросту оказалось очень мало, а на втором тайме матча и вовсе закончился кипяток, поэтому болельщикам приходилось наслаждаться остатками зернового кофе и вмиг разлетавшихся хот-догов. Был и другой минус для екатеринбургского стадиона: в силу непонятной уральской погоды на сидячих местах трибун было просто необъяснимо холодно из-за сквозняка. Именно поэтому сильно хотелось горячего чая или глинтвейна.

Но захватывающая футбольная игра уральских шмелей против казанских гостей задавала атмосферный тон, в особенности когда нападающий «Урала» Эрик Бигфалви сравнял головой счет в середине второго тайма.

Первый матч на новом стадионе с казанским «Рубином». Наши парни сумели отыграться и заработать одно очко. Спасибо за пережитые эмоции. Всех ждем 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата "Спартаком" . Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране. Наши победы впереди!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 1 Апр 2018 в 6:09 PDT Стадион «Екатеринбург Арена» приглянулся всем, даже губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который посетил первую игру уральской команды и порадовался ничейному счету, о чем тут же известил подписчиков своего «Instagram». По окончании игры на удивление обошлось без давки: болельщики спокойно покидали территорию стадиона через специальные ворота под навигацию волонтеров. Однако, что было вполне ожидаемо, на дорогах в районе спортивного объекта образовались пробки.

Это был первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене». Второй состоится 15 апреля, где екатеринбургский «Урал» сыграет с московским «Спартаком». В этот же день состоится и официальное открытие «Екатеринбург Арены».