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Под Иркутском канатоходец сорвался во время трюка под куполом цирка
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Под Иркутском канатоходец сорвался во время трюка под куполом цирка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Братске во время гастролей Цирка династии Довгалюк канатаходец упал, выполняя номер под куполом цирка, сообщает РИА «Новости».
Во время номера под куполом мужчина сорвался с высоты из-за потерявшего натяжение троса.
После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных травм: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку.
19 марта скончался воздушный гимнаст «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте.
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