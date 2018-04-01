Под Иркутском канатоходец упал во время трюка под куполом цирка

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости . В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения канатоходца во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске.

На ролике видно, как во время номера под куполом цирка трос ослабевает и мужчина срывается с высоты.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных повреждений: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку: скорее всего, канатоходец ушиб ее при падении.

На странице цирка в социальной сети «ВКонтакте» зрители представления желают артисту скорейшего выздоровления.

"Очень переживали за Сергея, организуйте для такого опасного номера или батут или страховку", — написала Татьяна Свинцинская.

"Пусть больше не падает", — говорится в комментарии Анны Мосейчук.