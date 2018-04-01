Гол Гамейро принёс «Атлетико» победу над «Депортиво»

«Атлетико» победил «Депортиво» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал французский нападающий мадридцев Кевин Гамейро , реализовавший пенальти на 34-й минуте поединка.

После 30 туров «Атлетико» набрал 67 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (20) располагается на предпоследней строчке. Лидирует по-прежнему «Барселона» (76).