«Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда „Спартака“

«У НАС МЕЖДУ КОМАНДАМИ ИЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ И ЛИДЕРАМИ ПОЧТИ НЕТ РАЗНИЦЫ»

Вчера игрались матчи в ведущих европейских чемпионатах. «Бавария» обыграла «Боруссию» из Дортмунда 6:0, «Эвертон» проиграл дома «Ман Сити» — 1:3, а «Реал» на выезде — «Лас Пальмас», тоже со счетом 3:1. К чему я это? На матчи этих команд легко давать прогнозы. «Бавария», «Ман Сити» и «Реал» победят с большой долей вероятности.

Потому что это команды высокого класса, укомплектованные футболистами высокого класса. И когда что-то не получается, они могут выиграть исключительно на классе. Потому что они уверены в себе, уверены, что они сильнее соперников.

У нас же между командами из нижней части и лидерами практически нет разницы. Очень много зависит от везения. «Локомотив» на последних минутах побеждал, у «Спартака» сколько таких побед, особенно в прошлом сезоне. И перед матчем «Амкар» — «Локомотив», хотя и играют в Черкизово, нельзя с большой долей вероятности сказать, что «Локомотив» выиграет.

А на деле, как мы видим, еще и проиграл. В чем причина поражения?

«Локо» повел в счете, и игроки решили, что дело сделано, потому что они сильнее. Они же читают прессу, знают, что в «Амкаре» с деньгами проблема. Плюс у «Локомотива» везение ушло в этот день. И вот такой результат. И теперь можно сказать, что чемпионская гонка еще не закончена.

«ДАЖЕ КОГДА «СПАРТАК» ВЕДЕТ 2:0 С «ТОСНО», УВЕРЕННОСТИ В ПОБЕДЕ НЕТ»

Или взять матч «Спартака». Ведет 2:0, на ровном месте пенальти, который забивает Погребняк, и опять все шатко, нервная концовка, в которой могло быть все, что угодно. За что был назначен пенальти? Не понимаю, зачем Кутепов стал хватать за плечо Погребняка? Мяч летел на Максимовича. Кутепов думал, что немного можно прихватить форварда соперника, за такое пенальти не дадут. А судья дал. И Кутепов искренне возмутился: за что?!

И еще одно подтверждение, что даже у наших ведущих команд нет запаса в классе. Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака». Забил он с пенальти, но ведь и играл очень прилично.

Ко ли уж затронули форвардов, Промес играл ужасно, но затем соорудил гол. Незадолго до гола Фернандо, я подумал, что его сейчас заменят. Он очень много ошибался, но тоже сделал гол.

Но даже, если «Спартак» ведет 2:0 против «Тосно», никто не может с уверенностью сказать, что это матч будет доведен до победы. Перед встречей я так рассуждаю: «Спартак» сильнее, должен выигрывать». А потом начинается игра и уже такого сказать нельзя. А ведь встречается действующий чемпион, у которого даже на скамейке несколько дорогостоящих футболистов. И команда, у которой забрали двух сильнейших форвардов, где зарплаты несопоставимы со спартаковскими. А когда начинаешь смотреть матч, и непонятно, кто здесь многократный чемпион страны, а кто — новичок премьер-лиги.