Евгений Макеев: Матч против ЦСКА не был для меня принципиальным

— Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня. Теперь будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в турнирной таблице.