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Хуан-Пабло Монтойя проедет марафон в Ле-Мане в составе United Autosports
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Хуан-Пабло Монтойя проедет марафон в Ле-Мане в составе United Autosports 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Хуан-Пабло Монтойя намерен побороться за победу в культовой гонке «24 часа Ле-Мана».
Колумбией выиграл Гран-при Монако. Он выиграл две гонки в NASCAR, Indianapolis 500 покорялся ему дважды и «24 часа Дайтоны» он брал три раза. Пилот даже выиграл гонку чемпионов в прошлом году. Итак, что дальше для ветерана автоспорта?
«24 часа Ле-Мана» — вот новый вызов. Коллектив United Autosports только что анонсировал это. Напомним, что основная программа для Монтойи на сезон-2018 связана с пилотированием машины Acura Team Penske в Америке. Хуан-Пабло будет делить кокпит № 32 Ligier JS P217 с Уиллом Оуэном и Хьюго де Саделером. Отметим, что поедут они в категории LMP2.
«Я очень рад возможности попробовать Ле-Ман и с нетерпением жду возможности присоединиться к United Autosports. Всегда следил за этой гонкой, поэтому очень счастлив, что стану её участником. Надеюсь, мы сможем победить».
We are thrilled to welcome @jpmontoya to the team for the @24hoursoflemans. Read the full story here: https://t.co/C7umJgnuxz #BeUnited pic.twitter.com/8R1FtXbsPX
— United Autosports (@UnitedAutosport) 28 марта 2018 г.
Команда частично принадлежит боссу McLaren Заку Брауну, который добавил: «Хуан-Пабло уже давно гоняется, и он знает, что нужно для выигрыша. Я уверен, что он привнесёт опыт и скорость в команду, и это именно то, что нам нужно для такой требовательной гонки, как Ле-Ман».
Если им удастся победить, Монтойя станет тем человеком, который добьётся завоевания неофициальной «тройной короны» — это победа в Монако, на Индианаполисе и на Сартэ как раз. Это достижение могло покориться Жаку Вильнёву, но канадец с Peugeot в 2008 году уступил в Ле-Мане экипажу Audi. На сегодняшний день все эти три культовых гонки выигрывать удавалось лишь одному человеку в мире — это Грэм Хилл.
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