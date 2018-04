Хуан-Пабло Монтойя проедет марафон в Ле-Мане в составе United Autosports

Хуан-Пабло Монтойя намерен побороться за победу в культовой гонке «24 часа Ле-Мана».

Колумбией выиграл Гран-при Монако. Он выиграл две гонки в NASCAR, Indianapolis 500 покорялся ему дважды и «24 часа Дайтоны» он брал три раза. Пилот даже выиграл гонку чемпионов в прошлом году. Итак, что дальше для ветерана автоспорта?

«24 часа Ле-Мана» — вот новый вызов. Коллектив United Autosports только что анонсировал это. Напомним, что основная программа для Монтойи на сезон-2018 связана с пилотированием машины Acura Team Penske в Америке. Хуан-Пабло будет делить кокпит № 32 Ligier JS P217 с Уиллом Оуэном и Хьюго де Саделером. Отметим, что поедут они в категории LMP2.

«Я очень рад возможности попробовать Ле-Ман и с нетерпением жду возможности присоединиться к United Autosports. Всегда следил за этой гонкой, поэтому очень счастлив, что стану её участником. Надеюсь, мы сможем победить».

We are thrilled to welcome @jpmontoya to the team for the @24hoursoflemans. Read the full story here: https://t.co/C7umJgnuxz #BeUnited pic.twitter.com/8R1FtXbsPX

— United Autosports (@UnitedAutosport) 28 марта 2018 г.

Команда частично принадлежит боссу McLaren Заку Брауну, который добавил: «Хуан-Пабло уже давно гоняется, и он знает, что нужно для выигрыша. Я уверен, что он привнесёт опыт и скорость в команду, и это именно то, что нам нужно для такой требовательной гонки, как Ле-Ман».