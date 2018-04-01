Сергей Семак: Продление контракта может произойти в любой день

— Вы говорили о продлении контракта. Когда это произойдет? — В любой день. У нас есть договоренность, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет. — То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»? — Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня (улыбается), — передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». Напомним, экс-игрок сборной России стал главным тренером уфимского клуба в декабре 2016 года. Контракт Семака истечет в конце сезона 2017/2018.