Григорий Иванов: «Димитров не забил пенальти? Во всем виноват Ивелин Попов» 

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Николай Димитров не реализовал пенальти в матче 24-го тура против «Рубина» (1:1). Болгарский хавбек пробил точно по центру, а голкипер казанцев Сослан Джанаев остался на месте и забрал мяч себе.
— Как Димитров умудрился так неудачно исполнить пенальти — точно в руки Джанаеву?
— Во всем виноват его соотечественник Ивелин Попов (улыбается).
— Как это?
— Раскрою секрет. После игры в шутку сказал Ивелину: «Это ты все рассказал своему вратарю».
— А он?
— Сказал, чтобы Димитров в следующий раз бил по-другому. Николай же до этого пять пенальти забил, ударив по центру! Пять! И Попов об этом знал, может быть, и подсказал вратарю. Вот Джанаев и остался на месте, стоял до конца, не дернулся. Такой вот расклад. Что тут поделать? Не забил — так бывает. Здорово, что мы все-таки отличились с игры.
— Что сказали Димитрову после матча?
— Ну, конечно, поддержал. Он, кстати, тоже предположил, что это именно Попов все рассказал Джанаеву. Вообще у нас штатный пенальти Чантурия, однако его в тот момент на поле уже не было. Ничего. Как сложилось, так сложилось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Интервью Григория Иванова