Григорий Иванов: «Димитров не забил пенальти? Во всем виноват Ивелин Попов»

— Как Димитров умудрился так неудачно исполнить пенальти — точно в руки Джанаеву?

— Во всем виноват его соотечественник Ивелин Попов (улыбается).

— Как это?

— Раскрою секрет. После игры в шутку сказал Ивелину: «Это ты все рассказал своему вратарю».

— А он?

— Сказал, чтобы Димитров в следующий раз бил по-другому. Николай же до этого пять пенальти забил, ударив по центру! Пять! И Попов об этом знал, может быть, и подсказал вратарю. Вот Джанаев и остался на месте, стоял до конца, не дернулся. Такой вот расклад. Что тут поделать? Не забил — так бывает. Здорово, что мы все-таки отличились с игры.

— Что сказали Димитрову после матча?

— Ну, конечно, поддержал. Он, кстати, тоже предположил, что это именно Попов все рассказал Джанаеву. Вообще у нас штатный пенальти Чантурия, однако его в тот момент на поле уже не было. Ничего. Как сложилось, так сложилось. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Интервью Григория Иванова