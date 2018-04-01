Сергей Семак: Матч с «Зенитом» не носил никакой принципиальности 

Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе получался плохо
— Начали неплохо. У Облякова был шанс забить. Но пропустили необязательный мяч, сложно было отыгрываться. Винить в голах некого. Во втором тайме сыграли активнее, вернулись в игру. Могли довольствоваться большим, но получилось то, что получилось. — Не хотели рискнуть и выпустить Сейдахмета? — У нас лимит, не могли выпустить его вместо россиянина. — Для вас матч с «Зенитом» принципиален? — Для меня не было никакой принципиальности, это команда топ-уровня. У нас настрой был как на любую игру. — Как сегодня сыграла погода? И не хотите взять хоккеистов «Салавата»? — Для всех сегодня погода одинакова, игра немного упростилась, хотя мы неплохо держали мяч во втором тайме. Хоккейные матчи — совсем другой турнир. В России бывают разные погодные условия, и даже в Европе. Условия для всех одинаковые. — Следующий матч с «Арсеналом» — соседом по таблице. — Мы не хотим отступать, они захотят подвинуть нас. — Слай вышел после травмы. Насколько он готов? — На данный момент он не готов играть даже тайм. Будет набирать форму. Надеемся, что это будет быстро, — передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, победу «Зениту» принесли гол Бранислава Ивановича и автогол Ионуца Неделчару. Единственный мяч за уфимцев забил Иван Пауревич.