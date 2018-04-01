Коновалов: «К Подчуфаровой было столько добра, а получаем — тренеры ее якобы угробили»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал слова Ольги Подчуфаровой об отсутствии человеческого отношения к ней со стороны тренерского штаба команды.

«Сложился стереотип, что Ольгу загнали в 2016-м тяжелыми тренировками — это не так. Если бы дело было только в неправильной подготовке, мы бы давно выбрались из этой ямы. У Ольги проблемы не столько спортивного характера, сколько в здоровье. Сезон-2015/16 — лучший в карьере Оли. Оля закономерно смотрелась хорошо в начале зимы. Но она декабристка, ее никогда не хватит на весь сезон. Ей нужно делать паузу в середине и точечно подводиться к главным стартам. Но тогда мы, не разобравшись в этом, надеялись, что Оля выдержит и станет лидером.

К сожалению, у нее склонность к полноте — так заложено природой. Эта проблема возникала и раньше, и однажды Оле в жесткой форме сказали: как хочешь, но надо сбросить 4 кг. Она это сделала — по сути, сняла с себя лишнюю винтовку. И сразу побежала, стала выигрывать на Кубке России. Потом проявилась еще одна сложность: у Оли высокий кортизол — мы его называем «гормон стресса». В прошлом году Оля приступила к лечению в Австрии. В межсезонье мы встретились с ее личным тренером Лелиным. Он попросил время, хотя бы май-июнь, чтобы привести Олю в порядок. Мы пошли навстречу. С июля она присоединилась к команде. На первом собрании обсуждали ее подготовку, она нам донесла все рекомендации австрийца. Мы опять пошли навстречу во всем: полную предсезонку, включая снежные сборы в Тюмени и Бейтостолене, Оля получала то, что просила.

Ольга считает, что за один сбор в сборной России пришла в некондицию, в этом и парадокс. Хотя повторюсь, мы шли навстречу во всем. Один пример. После Эстерсунда она мне говорит: «Я понимаю, что не заслуживаю быть в команде, но дайте еще шанс, я побегу в Хохфильцене, отдам всю себя в спринте; и если не получится, я уйду». Мы дали Оле пробежать — кстати, в ущерб Вике Сливко. И Оля, не справившись, ушла. Сколько было добра к ней, сколько было эпизодов, когда мы шли навстречу в любых мелочах… На выходе получаем: ее якобы угробили, и контакта с тренерами у нее нет. Для меня это удар в спину, по-другому не назову», — сказал тренер.

Его слова приводит