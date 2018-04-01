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Губерниев заявил о намерении баллотироваться на пост главы СБР
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Губерниев заявил о намерении баллотироваться на пост главы СБР 

RT на русском 49 минут назад
«Друзья! Пришла пора серьёзно укрепить свои позиции в биатлоне! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР!», — написал Губерниев на своей странице в Instagram 1 апреля.
Он отметил, что будет одновременно руководить и комментировать.
«За мной мощная поддержка людей! Спонсоры уже готовы, серьёзные деньги дадут нефтяники, газовики и компании — производители майонеза!», — добавил Губерниев.
Ранее эксперт назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов в сезоне 2017/2018.
RT на русском: последние новости
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