Григорий Иванов: «На месте Черчесова обратил бы внимание на Емельянова»

— Как думаете, Владимир Ильин еще попадет в сборную России на последние контрольные матчи перед чемпионатом мира?

— Я не знаю. Вопрос не ко мне. Главный тренер сборной отсматривает кандидатов. Я бы обратил внимание на Рому Емельянова. Он у нас играет центрального защитника. А это в сборной проблемная позиция. Однако опять же — все вопросы к Станиславу Черчесову

— Еврокубки в голове держите?

— Это футбол. В нем все бывает. Надо выходить, играть и каждый матч добиваться результата. А дальше — время покажет. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Интервью Григория Иванова