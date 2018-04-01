Григорий Иванов: «На месте Черчесова обратил бы внимание на Емельянова» 

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил шансы игроков команды Владимира Ильина и Романа Емельянова на попадание в состав сборной России. Также функционер признался, что команда не сосредоточена на мысли о еврокубках.
— Как думаете, Владимир Ильин еще попадет в сборную России на последние контрольные матчи перед чемпионатом мира?
— Я не знаю. Вопрос не ко мне. Главный тренер сборной отсматривает кандидатов. Я бы обратил внимание на Рому Емельянова. Он у нас играет центрального защитника. А это в сборной проблемная позиция. Однако опять же — все вопросы к Станиславу Черчесову.
— Еврокубки в голове держите?
— Это футбол. В нем все бывает. Надо выходить, играть и каждый матч добиваться результата. А дальше — время покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Интервью Григория Иванова