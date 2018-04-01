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«Заря» — «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Заря» — «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 25-го тура чемпионата Украины «Заря» принимает «Шахтёр».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн  Лунин АндрейХаратин ИгорьТымчик АлександрСваток АлександрОпанасенко ЕвгенийЧечер Вячеслав • Иури Фрейтас • Лунёв МаксимКараваев Александр • Силас • Громов Артём
Запасные: Прийма ВасилийГордиенко Артём • Фелипе Луис II • Фопала ДавидКочергин ВладиславЧеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Ордец ИванБутко БогданХочолава ДавидФред СантосМарлос РомероСтепаненко Тарас • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо
Запасные: Шевченко Никита • Дентиньо Феррейра • Танковский ВячеславЗубков АлександрМатвиенко Николай • Dodô VI  01 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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