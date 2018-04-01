В матче 25-го тура чемпионата Украины «Заря» принимает «Шахтёр».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн Лунин Андрей • Харатин Игорь • Тымчик Александр • Сваток Александр • Опанасенко Евгений • Чечер Вячеслав • Иури Фрейтас • Лунёв Максим • Караваев Александр • Силас • Громов Артём
Запасные: Прийма Василий • Гордиенко Артём • Фелипе Луис II • Фопала Давид • Кочергин Владислав • Чеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Ордец Иван • Бутко Богдан • Хочолава Давид • Фред Сантос • Марлос Ромеро • Степаненко Тарас • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо
Запасные: Шевченко Никита • Дентиньо Феррейра • Танковский Вячеслав • Зубков Александр • Матвиенко Николай • Dodô VI 01 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить