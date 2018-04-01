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Иван Обляков: Лунев сам сказал, что задел Стоцкого, но за это пенальти не дают
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Иван Обляков: Лунев сам сказал, что задел Стоцкого, но за это пенальти не дают 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: Советский спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе получался плохо
— Владели преимуществом, пропустили нелепые голы Мяч немного проскальзывал в такую погоду, но для всех были погодные условия одинаковые. Хотели вернуть должок за поражение, но не получилось — Недлчару забил в свои ворота. Что сказали ему в раздевалке? — Подбодрили, в этом ничего страшного нет. Надеюсь, такого больше не произойдет. — Что можете сказать про судейство? — Пара аутов и офсайдов может и было, но нужно было забивать свои моменты. — Пенальти был на Стоцком? — Он сказал, что коснулся, Лунев сам сказал, что задел. Погладил по ноге — за это не дают пенальти. — В конце матча у вас произошел инцидент с боковым судьей. Что это было? — По нашему мнению он поднял офсайд, которого не было. Так отреагировали на это, — передает слова Облякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, победу «Зениту» принесли гол Бранислава Ивановича и автогол Ионуца Неделчару. Единственный мяч за уфимцев забил Иван Пауревич.
Сине-бело-голубые с 42 очками расположились на третьем месте в таблице. «Уфа» осталась на шестой позиции, имея в активе 34 балла. 7 апреля в матчах 25-го тура уфимцы встретятся в Туле с «Арсеналом», а «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Краснодар».
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